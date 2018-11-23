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В 97% школьных столовых Восточного Казахстана нарушаются нормы — СМИ

Общество

Работники несвоевременно проходят медицинские осмотры

Петропавловск, Казахстан, 23 ноября 2018, 10:55 — REGNUM  В ходе проверок 290 школ Восточно-Казахстанской области на соответствие школьных столовых санитарным нормам в 283 были выявлены нарушения, сообщает издание YK-news.kz.

Региональный департамент охраны общественного здоровья обнаружил, что в 97% школьных столовых области питаться небезопасно. В ходе проверок выяснилось, что работники несвоевременно проходят медицинские осмотры.

Кроме того, не соблюдается температурный режим в холодильниках, а также нарушаются требования к отбору и хранению суточных проб.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в школьных столовых Астаны установят видеокамеры для наблюдения за ходом приготовления блюд. Ранее в школе-лицее №85 были обнаружены просроченные продукты, которыми кормили школьников начальных классов.

Читайте ранее в этом сюжете: В школьных столовых Астаны установят камеры видеонаблюдения

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