Скончался первый олимпийский чемпион РСО-Алании Сослан Андиев

Владикавказ, , 10:30 — REGNUM В Москве 22 ноября скончался известный спортсмен, легенда осетинского спорта Сослан Андиев. Первый олимпийский чемпион Северной Осетии ушел из жизни в возрасте 66 лет из-за осложнения после операции, пишет ИА «Рес».

Сослан Андиев — двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе (в 1976 и 1980 годах), четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер РСФСР. С 1990 по 1998 год он занимал должность вице-президента Олимпийского комитета России.

В 1989 — 2007 годах спортсмен работал в должности председателя комитета по физической культуре и спорту Северной Осетии. Был депутатом трех созывов парламента региона. В последние годы — заместителем председателя комитета парламента республики по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству.

Распоряжением главы РСО-Алания Вячеслава Битарова создана комиссия для организации и проведения похорон Сослана Андиева. Ее председателем назначен сам глава республики.