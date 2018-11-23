Пятница, 23 Ноября 2018 года
11:01:53 МСК

Скончался первый олимпийский чемпион РСО-Алании Сослан Андиев

Общество

Легенде осетинского спорта было 66 лет

Владикавказ, 23 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  В Москве 22 ноября скончался известный спортсмен, легенда осетинского спорта Сослан Андиев. Первый олимпийский чемпион Северной Осетии ушел из жизни в возрасте 66 лет из-за осложнения после операции, пишет ИА «Рес».

Сослан Андиев — двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе (в 1976 и 1980 годах), четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер РСФСР. С 1990 по 1998 год он занимал должность вице-президента Олимпийского комитета России.

В 1989 — 2007 годах спортсмен работал в должности председателя комитета по физической культуре и спорту Северной Осетии. Был депутатом трех созывов парламента региона. В последние годы — заместителем председателя комитета парламента республики по промышленности, транспорту, связи и предпринимательству.

Распоряжением главы РСО-Алания Вячеслава Битарова создана комиссия для организации и проведения похорон Сослана Андиева. Ее председателем назначен сам глава республики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить