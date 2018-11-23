Киоски с шаурмой в Москве выстроят в рейтинге

Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве появится рейтинг, который поможет потребителям выбрать наиболее качественную продукцию, предлагаемую в многочисленных точках общепита. Его намерены составить активисты проекта «Безопасная столица» по результатам проведённых проверок киосков с шаурмой.

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Как уточнил координатор проекта Антон Акишин, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва», эти результаты будут размещены на сайте проекта. Также активисты попробуют

связаться с координаторами приложений, например «Шаурма Патруль», сравнить свои и их данные, и витоге составить рейтинг киосков, в которых продукция является опасной для здоровья и жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Роспортребнадзор обнародовал результаты проверок, проведённых в московских точках продажи шаурмы. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований специалисты ведомства зафиксировали на каждом из 250 предприятий быстрого питания. Проверки производились с июня по октябрь по требованию прокуратуры в связи с жалобами на пищевые отравления.

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