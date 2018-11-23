Twitter заблокировал фаната Hitman 2 за угрозу «убить Шона Бина»

Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Аккаунт пользователя Twitter TheFatConsol3R был заблокирован соцсетью после того, как он написал, что собирается «убить Шона Бина». Об этом 22 ноября сообщил портал Сomicbook.

К сожалению для себя, TheFatConsol3R забыл уточнить в публикации, что речь идет об игре «Hitman 2». Дело в том, что в ней появился персонаж, прообразом для которого стал известный голливудский актёр.

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В октябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что известного геймдизайнера Флориана Ле Бьяна заблокировали в игре Call of Duty: Black Ops 4‍ за слишком хорошую игру. Система защиты от нечестных игроков почитала, что он использует чит-приложение AimBot.

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