Ленобласть запускает автобусы на газе между Петербургом и Гатчиной

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 10:16 — REGNUM На автобусный маршрут «Санкт-Петербург — Гатчина» в ближайшие дни выйдут новые автобусы, которые используют экологически безопасное газовое топливо. 12 таких автобусов будут возить пассажиров между станцией метро «Московская» и городом Гатчина по маршруту №18.

Как сообщили в областном правительстве, каждый автобус имеет 47 пассажирских мест, оборудован системами безопасности, климат-контролем салона, объемными багажными отсеками.

Автобусы будут ходить с интервалом не более 10 минут, расчётное время в пути — 22 минуты. Для пассажиров старше 75 лет проезд на маршруте будет бесплатным.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о льготах по уплате транспортного налога для владельцев автотранспорта, работающего на газе. Как считают власти, это поможет увеличить число газовых автомобилей и автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, автобусы на газовом топливе уже работают на маршрутах, связывающих Петербург с Тосно и Гатчиной. Одновременно в регионе продолжается расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станции (АГНКС).

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