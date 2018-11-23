Бороться с «липовыми» дипломами позволят блокчейн-технологии — эксперты

Томск, , 10:09 — REGNUM Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывают систему с интеграцией блокчейн-технологии, которая позволит работодателям проводить проверку дипломов выпускников, сообщает 23 ноября пресс-служба вуза.

«Система позволит наладить прямую связь между студентами и работодателями, упростит проверку подлинности документов и устранит проблему некомпетентных специалистов с «липовыми» дипломами», — сообщил один разработчиков Максим Вакурин.

В настоящее время в ТУСУРе создают систему хранения и контроля документов с применением блокчейн-технологии для усиленной защиты данных. Предполагается, что все данные выпускника — наличие диплома, успеваемость, достижения — будут представлены на специально созданном сайте. Информация в портфолио будет автоматически попадать из личного кабинета студента, который заполняет деканат на официальном сайте вуза.

Для защиты этой базы разработчики предлагают использовать блокчейн. Технология «гарантирует невозможность изменения информации на любом уровне, только если все участники сети подтвердят легитимность транзакции в соответствии с общими правилами и протоколами», — добавляют эксперты.

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