В Москве приняли «социальный» бюджет, но опять забыли о бедах бездомных?

Москва, , 11:49 — REGNUM Власти Москвы и Подмосковья по-прежнему закрывают глаза на проблему бездомных инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил учредитель сети приютов для бездомных людей «Дом трудолюбия «Ной» Эмиль Сосенский. Он отметил, что в настоящий момент в сети домов трудолюбия «Ной» находится 15 приютов, в которых проживает около 750 человек. Приток нетрудоспособных людей постоянно увеличивается, особенно в связи с наступлением холодов. При этом департамент социальной защиты Москвы, министерство социального развития Подмосковья, а также федеральные власти не делают шаг поддержки навстречу людям, и все просьбы о помощи игнорируются.

«Один раз к нам приезжал представитель департамента социальной защиты Москвы, который как раз за бездомных отвечает. Он с радостью фотографировал, как у нас не соблюдаются нормы, так как у него задача — не помочь людям выжить, а закрыть, ведь мы указываем государству, что проблема огромная и не решается», — подчеркнул Эмиль Сосенский.

Напомним, 21 ноября Московская городская дума во втором и окончательном чтении приняла столичный бюджет на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. При обсуждении документа столичные парламентарии подчеркивали, что бюджет столицы сохранит социальную направленность: на социальную поддержку жителей будут направлять свыше 1,3 трлн рублей ежегодно. О размерах и просто наличии субвенций на поддержку приютов для бездомных инвалидов пока заявлено не было.

«Государство нас ни разу не поддержало, то ли они поддерживают «своих» или подставных, то ли то, что мы делаем, настолько для них неприемлемо. Пишем много писем, самый большой подарок, который делает государство, — если оно не пытается в очередной раз нас посадить или закрыть», — заявил Эмиль Сосенский.

По словам Сосенского, обитатели приютов зарабатывают деньги своим трудом, причем зачастую могут трудоустроиться лишь неофициально. Обычно они заняты на подсобных работах и отдают средства на содержание лежачих больных и женщин с детьми. Помочь исправлению ситуации мог бы социальный заказ общества или государства на выполнение работ бездомными на дому. Однако Соседский отмечает, что властям проще делать вид, что данной категории людей попросту не существует.

«Когда бездомные рассредоточены по улице — никто ни за кого не отвечает, и чиновникам так проще», — заключил Сосенский.

Как сообщало ИА REGNUM, 51,3% бюджета Москвы, или свыше 1,3 трлн рублей в год, в ближайшие три года составят расходы социального характера. На социальную поддержку (доплаты к пенсиям, льготы на проезд и оплату ЖКУ, лекарственное обеспечение) в бюджете предусмотрено 414,4 млрд рублей. Также запланированы средства на реализацию дополнительных мер социальной поддержки москвичей вследствие реформы повышения пенсионного возраста. Кроме того, в 2017 году Мосгордума одобрила увеличение социальных выплат на содержание малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами в три-пять раз.

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