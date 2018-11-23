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В Челябинске суд обязал священника вернуть ветерану 600 тыс. рублей

Общество

Представитель церкви закрыл на них ипотеку

Челябинск, 23 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  В Челябинске местный священник обязан вернуть ветерану труда долг в размере 600 тыс. рублей. Решение вынес Курчатовский районный суд, сообщили журналистам в суде.

Как пишет портал 74.ru, деньги священник взял в долг и погасил на них ипотеку. Однако потом отказался возвращать пенсионерке взятое, заявив о том, что деньги ему подарили.

Пенсионерка не согласилась с утверждениями представителя церкви и подала в суд. Итогом стало решение в её пользу. Правда, у священника ещё есть возможность его обжаловать.

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