В Челябинске суд обязал священника вернуть ветерану 600 тыс. рублей

Челябинск, , 10:03 — REGNUM В Челябинске местный священник обязан вернуть ветерану труда долг в размере 600 тыс. рублей. Решение вынес Курчатовский районный суд, сообщили журналистам в суде.

Как пишет портал 74.ru, деньги священник взял в долг и погасил на них ипотеку. Однако потом отказался возвращать пенсионерке взятое, заявив о том, что деньги ему подарили.

Пенсионерка не согласилась с утверждениями представителя церкви и подала в суд. Итогом стало решение в её пользу. Правда, у священника ещё есть возможность его обжаловать.