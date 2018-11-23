Калужским детям вручили награды за спасение человеческих жизней

Калуга, , 10:00 — REGNUM В Калуге детей, которые в экстремальных ситуациях спасли человеческие жизни, отметили наградами. Как сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания области, награды юным спасателям вручил член Совета Федерации Алексей Александров.

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Благодарность получила 12-летняя Светлана Лебедянцева. Летом 2018 года в посёлке Рябинки под Калугой во время прогулки её подруга провалилась в открытый глубокий канализационный колодец. Самостоятельно выбраться ребёнок не смог. Девочку стало засасывать в грязевую массу, и тогда Светлана, не растерявшись, пришла на выручку и спасла подругу.

Получил залуженную награду и 16-летний калужанин Дмитрий Калинин Проходя мимо новостройки, подросток увидел человека, лежащего в сугробе без верхней одежды. Дмитрий вызвал скорую помощь, до приезда которой сам пытался помочь пострадавшему. Как выяснилось позже, мужчина подвергся разбойному нападению.

Смелым и решительным юным калужанам также были вручены памятные подарки от областного парламента.

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