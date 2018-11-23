Ни мин, ни снарядов: земли Ингушетии станут безопасными для людей и скота

Магас, , 09:56 — REGNUM В Ингушетии будут проверены на наличие неразорвавшихся мин и снарядов сельскохозяйственные угодья и другие земли. В 2019 году площадь территории, где будут проводится работы по разминированию, составит 15 гектаров.

Такую задачу поставили на предстоящий год перед саперами Южного военного округа, сообщил старший оперативной группы округа Борис Алешин. По его словам, цели для военнослужащих были определены по итогам анализа случаев подрывов крупного рогатого скота на сельскохозяйственных угодьях ущелья Шондон.

Как предполагают саперы, характер увечий говорит о том, что мины, на которых они подорвались, залегали на большой глубине либо участок, где произошли подрывы, был непроверен. В силу этого территории, определенные для проверки саперами будут исследованы с помощью селективных миноискателей двухканального типа.

Напомним, в 2018 году в Ингушетии было разминировано 68 гектаров Обенского ущелья в Джейрахском районе. Было обнаружено и уничтожено 540 взрывоопасных предметов. Всего с начала проведения работ по разминированию в 2012 году в Ингушетии было проверено более 453 гектаров территории. При этом было обнаружено и уничтожено 989 взрывоопасных предметов.

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