Открытие зимнего сезона в парках Москвы покажут онлайн

Москва, , 09:46 — REGNUM Власти Москвы в субботу, 24 ноября, организую онлайн-трансляцию открытия зимнего сезона в столичных парках. Понаблюдать за мероприятиями в парках можно будет через портал «Окно в город», сообщается на сайте мэра Москвы.

Прямое включение будет вестись с девяти разных площадок. Так, все желающие увидят, что происходит в парке Горького, «Сокольниках», «Кузьминках», парке «Красная Пресня» и других парках.

На выходные дни (24−25 ноября) в честь открытия зимнего сезона в парках Москвы запланированы различные праздничные мероприятия. В частности, можно будет увидеть мастер-классы по фигурному катанию и световые шоу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в трех московских парках начали работу катки с искусственным льдом. Первые катки открылись в саду «Эрмитаж», в парке «Сокольники» и в Таганском парке. 22 ноября начал работу каток в индустриальном стиле в парке Горького.

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