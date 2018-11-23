Во Франции открыто расследование из-за оскорбления расистского характера

Париж, , 09:21 — REGNUM Расследование в отношении «публичного оскорбления расистского характера» было открыто после публикации видеоролика, где мигрантов оскорбляют активисты «желтые жилеты» во французском департаменте Сомма, сообщает Le Figaro.

Активисты «желтые жилеты», встревоженные шумом, обнаружили мигрантов в грузовике во время проведения акции протеста в департаменте Сомма. Вытащив их, активисты сдали их полиции, которая задержала шестерых человек.

В видеоролике, снятом на месте происшествия и опубликованном в социальных сетях, оператор призывает «сделать гигантское барбекю с мигрантами».

Это видео силы правопорядка оценили как «подстрекательство к расовой ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, более 300 тыс. французов приняли участие в акции протеста «желтые жилеты», заблокировав автодороги во Франции. Согласно отчету МВД Франции, двое человек были убиты и 552 человека ранены в течение четырех дней мобилизации.

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