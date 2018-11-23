В ДВФУ стартовала программа обучения госслужащих цифровой экономике

Владивосток, , 09:03 — REGNUM Первая в России постоянно действующая программа обучения государственных служащих управлению на основе данных открылась в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщает 23 ноября пресс-служба вуза.

Участниками образовательного проекта стали команды региональных органов власти, государственных компаний и организаций из дальневосточных и других субъектов России — всего более 200 человек. Программа реализуется в рамках соглашения между ДВФУ, Агентством стратегических инициатив, Университетом НТИ «20.35», Минвостокразвития и Минкомсвязи.

Подготовка будет проходить в формате трехдневных интенсивов с ноября 2018 года по март 2019 года. Сначала участники познакомятся с новейшими технологиями сбора, использования, анализа и защиты данных, возможностями нейронных сетей, машинного обучения, программного обеспечения для обработки данных. Затем чиновников научат собирать данные о реально происходящих процессах, анализировать и выстраивать систему управления на их основе. Итогом обучения станут прототипы программных продуктов, которые помогут решить трудные для регионов и организаций задачи социального и экономического характера.

«Наша программа сразу привлекала команды со всей страны, и это означает, что в российских регионах интерес к экономике данных высок», — сообщил проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов.

Впервые подготовка по программе Chief Data Officers была апробирована на интенсиве «Остров 10−21» в ДВФУ в июле 2018 года. Участниками образовательного модуля стали более 200 управленцев из 38 российских регионов. Всего подготовку прошли более 1000 технологических предпринимателей, разработчиков, инноваторов, чиновников и талантливых школьников.

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