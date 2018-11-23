Учёные нашли связь между грязным воздухом и умственной отсталостью детей

Лондон, , 09:03 — REGNUM Умственные способности человека зависят не только от природы. Большое влияние на их развитие оказывают экологически грязные районы. К такому выводу пришли исследователи из Ланкастерского университета на основании результатов обследования 18 тысяч британских детей, родившихся в период с 2000 по 2002 год. Статья опубликована в Journal of Intellectual Disability Research.

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Так, установлено, что плохая среда может усилить развитие проблем со здоровьем у детей. По данным учёных, большинство умственно отсталых детей оказались родом из районов с высокой концентрацией вредных примесей. Так, дети с когнитивными нарушениями на 33% чаще живут в районах с повышенным уровнем выхлопов дизельного топлива, на 30% чаще — в районах с высоким уровнем оксида азота и монооксида углерода и на 17% чаще — в районах с повышенным содержанием в воздухе оксида серы.

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Тбилиси оказался одним из самых загрязненных городов мира

Добавим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2012 году около 12 млн смертей на планете были вызваны воздействием нездоровой окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, загрязнение воздуха является основной причиной преждевременных смертей в 41 европейской стране. Как отмечено в докладе Европейского агентства по окружающей среде «Качество воздуха в Европе — 2018», в 2015 году было установлено, что ежегодно от последствий загрязнения воздуха гибнут около 442 тыс. человек по всей Европе, из них в Евросоюзе (ЕС) — 391 тыс. человек.

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