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У цифровых экранов в Москве «настроен оптимальный световой режим»

Общество

Всего в городе установлено и работает 465 медиапанелей различного формата и размеров

Москва, 23 ноября 2018, 08:52 — REGNUM  В Москве у уличных цифровых экранов настроен оптимальный световой режим, не мешающий автомобилистам следить за дорогой. Об этом 23 ноября сообщает сайт мэра Москвы.

Всего в городе установлено и работает 465 медиапанелей различного формата и размеров. Они транслируют рекламу, анонсы мероприятий и поздравления. При этом 115 цифровых экранов появились лишь в 2018 году.

«Сегодня мы с вами наблюдаем трансформацию рекламных коммуникаций, которые благодаря современным технологиям становятся более точечными, актуальными, а потому менее навязчивыми», — полагает Иван Шубин, руководитель департамента СМИ и рекламы города Москвы.

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Городское благоустройство
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