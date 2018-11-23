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На Украине готовы лгать и пугать, но не прекращать вырубку леса — эксперт

Общество

Цена вопроса — около 1 млрд евро в год

На Украине готовы лгать и пугать, но не прекращать вырубку леса — эксперт
Цитата из х/ф «Сибирский цирюльник». Реж. Никита Михалков. 1998. Россия
Срубленное дерево

Киев, 23 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  Правительство Украины не предприняло необходимых мер для прекращения вырубки лесов на территории страны, заявили в организации Earthsight, сообщило 23 ноября издание «Зеркало недели».

Правительство всячески медлит с реформированием Гослесагентства Украины:

«Мы были шокированы той силой, которую имеет Гослесагентство в Украине. Существует очень мало того, на что оно не пойдет ради защиты своих интересов, включая распространение лжи и запугивания украинских граждан», — заявил директор организации Earthsight Сам Лоусон.

В организации отметили, что за последнее десятилетие реформы лесного хозяйства на Украине неоднократно терпели неудачу, поскольку сталкивались с мощным противодействием внутри страны.

Сам Лоусон призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана одобрить стратегию реформирования лесного хозяйства на Украине, а также поддержать её реализацию.

Напомним, специалисты организации Earthsight выяснили, что 40% леса, экспортируемого с Украины, вырублено незаконно, а экспорт украинской древесины превысил отметку 1 млрд евро в год.

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