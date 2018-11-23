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Бывший епископ Орлеана осужден за сокрытие информации об аббате-педофиле

Общество

83-летний священнослужитель получил условный срок

Бывший епископ Орлеана осужден за сокрытие информации об аббате-педофиле
Белый воротничок католического священника

Орлеан, Франция, 23 ноября 2018, 08:34 — REGNUM  Французский суд приговорил бывшего епископа Орлеана Андре Фора к условному тюремному заключению за укрывательство случаев педофилии в церкви, пишет газета El País.

22 ноября уголовный суд Орлеана вынес решение о 8 месяцах лишения свободы условно для 83-летнего Андре Фора, бывшего епископом с 2002 по 2010 годы. Сторона обвинения требовала одного года тюремного заключения.

В 2017 году Фору было предъявлено обвинение в том, что он «не проинформировал судебные или административные органы» об известных ему преступлениях аббата Пьера де Кастеля против детей. Эти случаи педофилии произошли еще в 90-е годы, де Кастель отправлен в тюрьму на два года и получил еще год условно.

До сих пор во Франции был лишь один случай, когда высокопоставленное духовное лицо было осуждено за сокрытие информации о педофилии. Это произошло в 2001 году с епископом Байё Пьером Пиканом. Он был приговорен к трем месяцам лишения свободы условно.

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