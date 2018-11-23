В Челябинске отдан под суд бывший замглавы отдела СКР

Челябинск, , 08:24 — REGNUM В Челябинске бывший заместитель руководителя одного из районных отделов СКР отдан под суд. Ему вменяют злоупотребление полномочиями и получение взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным следствия, в декабре 2017-феврале 2018 года он получил взятку в размере $16 700. Деньги передал один из предпринимателей. Взамен следователь должен был вернуть изъятое во время обыска имущество и отказать в возбуждении уголовного дела.

Свою вину обвиняемый полностью признал. Дело будет рассматривать Тракторозаводский районный суд.

Добавим, речь идёт об Александре Е., который ранее был заместителем руководителя следственного отдела СКР по Курчатовскому району Челябинска. В феврале его задержали и отправили под арест.