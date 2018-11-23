Костромской госуниверситет посетила делегация китайского института

Кострома, , 08:21 — REGNUM Делегация Ляонинского института внешних отношений по туризму и управлению посетила Костромской государственный университет (КГУ) для обсуждения развития дальнейшего сотрудничества, сообщает 23 ноября пресс-служба российского вуза.

Отмечается, что летом 2018 года делегация из КГУ посетила Ляонинский институт. В ее состав вошли преподаватель Цинь Лидун и слушатели курсов китайского языка на базе нашего университета. В этот раз предметом переговоров стала подготовка специалистов в сфере туризма и ряде других, а также открытие в китайском вузе специальности по русскому языку.

«Руководство вуза-партнёра планирует привлекать своих выпускников на обучение в КГУ, а также реализовывать студенческие обмены и учебно-ознакомительные поездки», — отметили в пресс-службе вуза.

Визит китайской делегации завершится 28 ноября.

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