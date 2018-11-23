В Москве в выходные подморозит до -7 градусов

Москва, , 08:20 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные ожидается практически зимняя погода. Столбики термометров могут опускать до — 6, — 7 градусов. При этом северный ветер сменит направление на западное, что сделает погоду более комфортной, но всё-таки одеваться стоит по-зимнему передают «Метеоновотси».

В пятницу, 23 ноября, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег. Температура ночью составить — 2, — 7 градусов, днем в городе — 1, +1 градус. Порывы северо-западного могут достигать 15 м/с.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 ноября, ветер стихнет. Местами будет идти небольшой снег. 25 ноября снегопад немного усилится. Ночью температура в Москве составит — 2, — 7, днем столбик термометра повысится до 0, +1 градуса. Атмосферное давление в выходные дни в норме — 747−749 мл. рт. ст

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале следующей недели (26−27 ноября) в Московском регионе ожидается похолодание до −8…−12 °С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

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