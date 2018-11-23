В Оренбурге перевозчики ведут борьбу с мэрией за пассажирские перевозки

Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбурге перевозчики активно борются за пассажирские перевозки. Транспортный рынок лихорадит с 2017 года. В центре внимания оказываются открытый конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров по нерегулируемым тарифам и выдача свидетельств на маршруты. Частники в очередной раз пожаловались в УФАС области, поводом стал порядок выдачи свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту и карт маршрута без проведения открытого конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в антимонопольном ведомстве.

Возмущение предпринимательства вызвали два момента. На момент формирования резерва от перевозчиков требуют наличие транспортных средств, не задействованных для перевозок на иных маршрутах. В УФАС отметили, что эта норма противоречит законодательству и указывает на признаки необоснованного препятствования осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.

Негативную реакцию перевозчиков также вызвал состав рабочей группы, которая занимается вопросами выдачи свидетельств. В частности, в рабочую группу включены представители комитета по управлению имуществом администрации города, тогда как именно этот профильный комитет является учредителем МКП «Оренбургские пассажирские перевозки». При такой ситуации возможно ограничение конкуренции, поскольку МКП может получать информацию в преимущественном порядке и воздействовать на общие условия оказания услуг на рынке пассажирских перевозок.

УФАС потребовало устранить оба недостатка. Срок для исполнения обоих предупреждений — до 25 декабря.

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Напомним, ранее мэрия согласно требованиям предписания УФАС отозвала у перевозчиков временные свидетельства. В середине ноября горадминистрация объявила открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Оренбурга. До окончания конкурсных процедур было принято решение о выдаче новых временных свидетельств, но без конкурса. Это делается для того, чтобы перевозчики работали легально на период до финала конкурса.

Стоит отметить, что сфера пассажирских перевозок в Оренбурге периодически оказывается в центре скандалов. Перевозчики ранее заявляли о трудностях диалога с чиновниками муниципалитета. Последней каплей в чаше терпения стал конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров в конце 2017 года. В него неоднократно вносились изменения, которые вызывали критику со стороны предпринимателей. В итоге конкурс был отменён. Перевозчикам выдали временные разрешения, однако работа по временным документам затянулась, что привлекло внимание прокуратуры и антимонопольной службы.

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