Соцсети и мессенджеры: чем чаще пользуются жители России

Москва, , 07:56 — REGNUM Большинство жителей России пользуются для общения мессенджерами и общаются в социальных сетях. 57% граждан «сидят» в мессенджерах, 62% — в соцсетях. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Среди мессенджеров — самый популярный WhatsApp (44%). На втором месте по популярности — Viber (26%), на третьем — Skype (15%). Telegram занимает лишь четвертую строчку (8%). В конце рейтинга ICQ (1%). Примечательно, что не пользуюсь никакими мессенджерами 42% граждан.

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Среди социальных сетей наиболее популярна «ВКонтакте» (41%) — ей пользуется подавляющее большинство молодежи и более половины людей от 31 до 45 лет. На втором месте — «Одноклассники» (33%), в основном её пользуются люди старше 46 лет. На третьем месте — «Инстаграм» (21%).

Facebооk («Фейсбук») наиболее популярен у жителей Москвы (10%). Меньше всего популярны соцсети «Мой мир» на Mail.ru (5%) и Twitter (4%). Не пользуются социальными сетями 37% жителей России.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 30 сентября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России обяжут мессенджеры проверять номера клиентов. Смысл новых правил заключается в том, чтобы мессенджерами могли пользоваться только те жители страны, на которых оформлен номер телефона.

Подробнее: В России обяжут мессенджеры проверять номера клиентов