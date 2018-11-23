В Казанском университете прошел Всероссийский патриотический форум

Казань, , 07:54 — REGNUM Более 250 студентов, руководителей и представителей молодежных общественных организаций и объединений патриотической направленности приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме, который прошёл в Казанском федеральном университете. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Основной целью форума является объединение и консолидация сил молодежных общественных организаций и объединений патриотической направленности России в формировании чувства патриотизма и уважения к своей стране и ее истории путем обмена успешными практиками в области гражданско-патриотического воспитания.

С приветствием к участникам форума обратились ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель министра по делам молодежи Татарии Анна Захматова, а начальник отдела реализации патриотических проектов Роспатриотцентра Александр Понарин.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы, лекции и круглые столы. Также молодые специалисты обсудили идеологию и общие ценностей среди разных молодежных групп, ознакомились с особенностями подачи заявок для получения грантов, обменялись опытом в сфере патриотического воспитания.

Всероссийский форум проходил с 18 по 21 ноября в рамках празднования 214-летия со дня основания Казанского университета, поэтому в программу форума вошло посещение участниками яркого и масштабного праздничного концерта с участием ректора университета Ильшата Гафурова и почетных гостей, а также лучших творческих коллективов университета и города Казани.

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