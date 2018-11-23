В Алма-Ате продолжают действовать «ненормативные» скважины

Астана, , 07:39 — REGNUM В Алма-Ате только девять частных скважин из 33 приведены в соответствие с требованиями нормативов, заявил руководитель департамента охраны общественного здоровья Айзат Молдагасимова, сообщает 23 ноября издание Informburo.

Санитарные врачи провели ревизию скважин, в ходе которых было установлено, что частные скважины не соответствуют нормам. Скважины обеспечивают 11 200 абонентов питьевой водой в Алатауском, Наурызбайском и Медеуском районах города.

Районные управления охраны общественного здоровья будут проверять скважины ежегодно. Ранее материалы на приостановку работы скважин передавались в суды, но ситуация не изменилась.

Отметим, по официальным данным, доля воды, не соответствующей нормам по микробиологическим показателям в Алма-Ате, составляет 0,2%. За последние годы в городе не выявлено инфекционных заболеваний по причине низкого качества воды.

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