Филологи добавят 30 новых статей в энциклопедию о Сибири

Томск, , 07:28 — REGNUM Новые статьи новые статьи о грамотах, отписках и приговорах добавят учёные-филологи и сотрудники Научной библиотеки Томского государственного университета в электронную энциклопедию «Словесная культура Сибири», сообщает 23 ноября пресс-служба вуза.

Ранее в сборнике были размещены 37 статей о сибирском фольклоре и литературе, историко-культурных контекстах их развития.

«В 2018 году филологи подготовили 30 новых статей для энциклопедии и к середине декабря выложат их на сайт», — сообщила профессор, руководитель проекта Ирина Айзикова.

Материалы подготовлены для раздела, посвященного сибирским делопроизводственным документам XVII века. Также пополнится раздел «Словесная культура Сибири в пространстве межкультурного взаимодействия» — в него будут добавлены работы о восприятии сибиряками таких зарубежных авторов, как Альфонс Доде, Анатоль Франс, Леопольд фон Захер-Мазох, Карл Гуцков и других. Энциклопедия пополнится информацией о теме заселения Сибири в литературе 1850−1890-х гг., проблемах переселения в прозе Николая Телешова, цензуре.

Проект рассчитан как на ученых, так и на широкую аудиторию. Его цель — распространение знаний о литературе Сибири, авторах, издателях, об историко-культурных особенностях региона. Он реализуется при поддержке Фонда им .Д.И. Менделеева.