В Оренбуржье отмечен рост заболеваемости ОРВИ

Оренбург, , 07:21 — REGNUM В Оренбуржье отмечен всплеск случаев ОРВИ. Специалисты подчёркивают, что ситуация оценивается как неэпидемическая и обходится без гриппа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, рост заболеваемости происходит в основном за счёт школьников в возрасте от семи до 14 лет.

В неделю фиксируется от 5 до 7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В минздраве региона призывают оренбуржцев защитить себя вакциной. На 20 ноября антигриппозную прививку получил 782 871 человек: 291 тыс. детей и 491 871 взрослых. За счёт средств работодателей и других источников финансирования привито 39,9 тыс. человек.

В целом вакцинацию прошли 41% от общей численности населения области. Эпидемиологи обратили внимание на то, что для создания необходимой иммунной прослойки, обеспечивающей стабильную ситуацию по заболеванию, необходима вакцинация не менее 25% от общей численности населения.

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