Голикова назвала главное условие роста рождаемости в России

Москва, , 07:14 — REGNUM Доступное жилье в России оказывает большое влияние на рождаемость в стране, так как имеющая свою недвижимость семья чувствует себя увереннее, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье, — рассказала Голикова в интервью «Российской газете». — Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее».

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Она отметила, что российские семьи часто не заводят второго или третьего ребенка, поскольку сначала они хотят выплатить ипотеку. В итоге семья откладывает время рождения детей, возраст нарастает, потом «уже и желания не возникает», добавила Голикова.

Напомним, по данным Росстата, показатель рождаемости в России за период с января по сентябрь 2018 года снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за девять месяцев в России родилось 1,21 млн человек, тогда как за аналогичный период 2017 года родилось 1,272 млн человек.

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