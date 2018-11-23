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Сразу два случая: африканская чума свиней теперь добралась и до Пекина

Общество

Министерство немедленно инициировало экстренные карантинные меры против этого заболевания

Сразу два случая: африканская чума свиней теперь добралась и до Пекина
tanakawho
Свиньи

Пекин, 23 ноября 2018, 06:48 — REGNUM  В Китае вновь подтвержден очередной случай африканской чумы свиней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 23 ноября агентство Синьхуа.

Среди 1325 свиней, выращиваемых на одной из ферм города Цинлунху в районе Фаншань города Пекина, 49 оказались зараженными опасным вирусом и погибли. Из 429 свиней на ферме города Люхэ, также в районе Фаншань, погибло 37 свиней от чумы свиней.

Министерство немедленно инициировало экстренные карантинные меры против этого заболевания, включая убой зараженных животных и дезинфекцию помещений. Напомним, что заболевание крайне опасно для домашних свиней, но не для других животных или людей.

Первый случай африканской чумы свиней в Китае в 2018 году был зафиксирован в середине августа. С тех пор он успел распространиться по десяткам провинций, а новые очаги вспыхивают чуть ли не каждый день.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Сычуань объявлена «блокада» в связи с чумой свиней

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Чума свиней
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