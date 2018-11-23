Полиция Пекина в рамках спецоперации изъяла тысячи единиц оружия

Пекин, , 06:41 — REGNUM Полиция Пекина поместила под стражу 112 человек с момента начала кампании по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия и преступлений, связанных с его применением, сообщает 22 ноября агентство Сниьхуа.

В общей сложности, было заведено 45 дел и изъято более 560 единиц оружия и 550 самодельных стволов. Также было изъято более 70 тыс. патронов, 5,4 тыс. ножей и 4,5 тыс. единиц взрывчатки, сообщили в пекинском муниципальном бюро общественной безопасности.

Во время облавы, пекинские власти также выпустили информационную брошюру, в которой сообщалось об опасности владения подобного рода вещами, а также содержался призыв добровольно сдать все имеющееся на руках оружие.

Напомним, что оборот оружия в Китае находится под жестким запретом и карается по всей строгости закона: до семи лет тюремного заключения.

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