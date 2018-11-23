На северо-востоке Китая обнаружен японский снаряд времен Второй мировой

Харбин, Китай, , 06:32 — REGNUM Житель провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая нашел в земле снаряд времен Второй мировой войны, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

Мужчина по фамилии Чжан обнаружил опасную находку, когда копал траншею под водопроводные трубы на заднем дворе своего дома. Длина прогнившего снаряда составила 58 см, а диаметр — 15 см. Он достаточно хорошо сохранился и представляет высокую степень опасности для окружающих.

Полиция немедленно увезла его для проведения расследования. На всякий случай на месте были проведены поиски других возможно залегающих на участке снарядов.

Напомним, что японские милитаристы напали на Китай в сентябре 1931 года, оккупировав часть его территорий, которые были освобождены только в 1945 году советскими военными. За четырнадцать лет японцы успели создать огромное количество военных складов с оружием и снарядами. Опасные находки продолжают периодически появляться до сих пор.

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