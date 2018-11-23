В Китае судили бывшего вице-губернатора провинции Ляонин за взяточничество

Пекин, , 06:18 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Ляонин на северо-востоке Китая предстал перед Третьим промежуточным народным судом Пекина за взяточничество и нарушение процедуры выборов, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

Ли Цян обвиняется в получении денег и собственности на сумму более 10,63 млн юаней (порядка $1,53 млн) лично или через посредников в период с 2000 по 2017 годы. Он, пользуясь преимуществами от целого ряда занимаемых постов, помогал решать другим проблемы в бизнесе и получать необходимые контракты, а также продвигаться по службе.

В период с 2011 по 2013 годы Лю также нарушал процедуру выборов посредством применения силы и влияния, будучи секретарём Компартии Китая в Фушуньском муниципальном комитете, избираюсь вице-губернатором провинции Ляонин.

Лю полностью признал свою вину и выразил раскаяние в суде. На заседании присутствовали 70 человек, включая законодателей и политических советников. Приговор будет объявлен позже.

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