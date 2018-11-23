Численность постоянного населения Пекина снизилась впервые за 20 лет

Пекин, , 06:11 — REGNUM Количество постоянных жителей Пекина сократилось впервые за два десятилетия, согласно официальной статистике, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

В 2017 году количество постоянных жителей Пекина составило 21,707 млн. человек, что на 22 тыс. меньше, чем в 2016 году, сообщили в Постоянном комитете Пекинского муниципального собрания народных представителей.

Согласно докладу, количество постоянных жителей шести городских районов продолжает снижаться. В 2016 и 2017 годах в общей сложности в шести районах население сократилось на 740 тыс. постоянных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, падение численности населения Пекина связано с новой политикой городских властей по ограничению количества трудовых мигрантов. Ранее сообщалось о том, что впервые снизилось общее население Пекина с 1997 года, сейчас же сократилось и постоянное.

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