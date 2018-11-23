Популяция черношейных журавлей на юго-западе Китая выросла да 500 особей

Куньмин, Китай, , 05:59 — REGNUM Популяция находящихся под угрозой черношейных журавлей, обитающих в провинции Юньнань на юго-западе Китая в период зимней миграции, побила все рекорды, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

В общей сложности 1545 таких журавлей было зафиксировано в Национальном заповеднике Дашаньбао в провинции Юньнань, и их количество продолжает увеличиваться.

«В сравнении с предыдущими годами, количество журавлей выросло значительно. В этом году мы насчитали на 500−600 журавлей большей, чем в прошлом», — заявил представитель заповедника Чжэн Юаньцзянь.

По его мнению, это связано с улучшением экологической ситуации в Дашаньбао. Руководство заповедника предприняли целый раз мер в последние годы, чтобы улучшить качество водоемов, болот и воздуха с целью защиты и улучшения экосистемы для более комфортного проживания диких животных.

Отметим, что черношейный журавль обитает в лугах, на болото и озерах высотой от 2,5 тыс. до 5 тыс. метров. Преимущественно эта птица обитает на возвышенностях в Китае, Индии, Бутане и Непале. В Китае она находится под защитой первого класса на общенациональном уровне. В настоящее время считается, что популяция этих животных составляет около 10,2 тыс. особей.

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