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В Китае зарегистрировано почти 400 тыс. некоммерческих организаций

Общество

К общественным организациям в Китае причисляются те, что организованы гражданами для отстаивания и защиты их насущных потребностей

В Китае зарегистрировано почти 400 тыс. некоммерческих организаций
Флаг Китая

Пекин, 23 ноября 2018, 05:48 — REGNUM  По всему Китаю зарегистрировано 393 тыс. некоммерческих и неправительственных общественных организаций, сообщил замминистра по гражданским делам КНР Чжан Чэнфу, передает 22 ноября агентство Синьхуа.

К общественным организациям в Китае причисляются те, что организованы гражданами для отстаивания и защиты их насущных потребностей, включая помощь соседям, организацию культурных мероприятий, технического обслуживания и производства.

Кроме того, в Китае в настоящее время действует более 7 тыс. частных социальных институтов, которые представляют услуги общественности, в которых принимает участие более 230 тыс. социальных работников.

Напомним, что ранее в Китае был принят закон об ужесточении контроля за действиями неправительственных организаций. Особое внимание правоохранительные органы будут уделять потенциальным угрозам национальной безопасности, которые могут быть в связи со взаимодействием некоторых НПО с иностранными структурами.

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