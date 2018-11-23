В Китае зарегистрировано почти 400 тыс. некоммерческих организаций

Пекин, , 05:48 — REGNUM По всему Китаю зарегистрировано 393 тыс. некоммерческих и неправительственных общественных организаций, сообщил замминистра по гражданским делам КНР Чжан Чэнфу, передает 22 ноября агентство Синьхуа.

К общественным организациям в Китае причисляются те, что организованы гражданами для отстаивания и защиты их насущных потребностей, включая помощь соседям, организацию культурных мероприятий, технического обслуживания и производства.

Кроме того, в Китае в настоящее время действует более 7 тыс. частных социальных институтов, которые представляют услуги общественности, в которых принимает участие более 230 тыс. социальных работников.

Напомним, что ранее в Китае был принят закон об ужесточении контроля за действиями неправительственных организаций. Особое внимание правоохранительные органы будут уделять потенциальным угрозам национальной безопасности, которые могут быть в связи со взаимодействием некоторых НПО с иностранными структурами.

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