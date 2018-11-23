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Минтранс РФ предложил приподнять пешеходные переходы

Общество

Это повысит безопасность пешеходов

Минтранс РФ предложил приподнять пешеходные переходы
Пешеходный переход

Москва, 23 ноября 2018, 05:33 — REGNUM  Министерство транспорта предложило приподнять пешеходные переходы над уровнем дорог для обеспечения безопасности пешеходов, сообщают «Известия».

Ведомство предлагает сделать пешеходные переходы более похожими на «лежачих полицейских», только шире. Как отмечают эксперты, в 2018 году на пешеходных переходах получили травмы 12 тысяч человек, еще 600 — погибли. Рельефный пешеходный переход должен быть более заметен издалека.

Ряд общественных организаций высказался в пользу этой инициативы. Считается, что выделение пешеходных переходов или искусственных неровностей заставляет водителей снижать скорость заранее, чтобы избежать повреждений автомобиля.

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