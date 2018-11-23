Арестованный в Великобритании щенок вышел на свободу

Лондон, , 04:37 — REGNUM Щенок Бангл, арестованный за укус сотрудника полиции, был выпущен на свободу под давлением общественности, сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что четырехмесячного щенка поместили в питомник, не сообщив хозяевам о его местонахождении. Хозяева питомца даже наняли адвокатов, чтобы помочь своему домашнему животному. В свою очередь полиция собиралась возбуждать уголовное дело против хозяев собаки. Издание отмечает, что щенка отпустили после петиции, собравшей тысячи подписей любителей животных.

Хозяева потеряли щенка Бангла на прошлой неделе, его позднее обнаружил сотрудник полиции. Щенок прятался под машиной, откуда его пытался достать сотрудник правоохранительных органов. Напуганная собака успела укусить полицейского дважды.