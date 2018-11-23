В Москве задержан экс-глава ЦСКА

Москва, , 00:48 — REGNUM Бывший глава ЦСКА Михаил Барышев задержан в Москве, со ссылкой на источники пишет газета «Известия».

По одной из версий, Барышев, который также является экс-начальником главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны РФ, подозревается в хищениях. Речь идет о периоде его работы в ЦСКА в 2017 году — об эпизодах, связанных со строительством спортивных объектов клуба.

Другая версия, которую приводит издание, — подозрения во взятках во время проведения III зимних Всемирных военных игр, проходивших в 2017 г. в Сочи. Предположительно, Барышев мог брать взятки, причем «суммы хищений могли исчисляться десятками миллионов».

Отметим, что сейчас решается вопрос об избрании Барышеву меры пресечения.

По данным газеты «Коммерсантъ», фигурантами дела уже является порядка десяти армейских спортивных функционеров. Предположительно, они присвоили себе «сотни миллионов рублей», выделенных на подготовку спортсменов.

Дело, как отмечает издание, расследуется с 17 мая 2018 г. по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). С этим уголовным делом объединены «ещё как минимум девять уголовных дел» в отношении экс-сотрудников федерального автономного учреждения (ФАУ) Министерства обороны РФ ЦСКА.