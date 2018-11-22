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«Альянс цивилизаций» в Нью-Йорке: боксёры поделились опытом с генсеком ООН

Общество

Президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов представил свою инициативу Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу

Нью-Йорк, США, 22 ноября 2018, 22:20 — REGNUM  20 ноября в Нью-Йорке завершился 8-й Глобальный Форум Альянса цивилизаций. В работе этой центральной мировой площадки в формате ООН политические лидеры и виднейшие представители гражданского общества обсуждают узловые вопросы цивилизационных угроз и стратегий.

В рамках Форума президент Евразийской федерации профессионального бокса (ЕВР) Михаил Денисов выдвинул инициативу организации в рамках ООН «Международного института доверия». На эту тему состоялась встреча М. Денисова и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Руководитель ЕВР отметил, что эта организация объединяет более 50 стран мира и может служить моделью для мирного конструктивного преодоления цивилизационных тупиков.

В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Михаил Денисов, в частности, заявил:

«Наша инициатива — результат осмысления выступления Антониу Гутерреша на Санкт-Петербургском экономическом форуме 1 июня 2018 года. Генеральный секретарь ООН, указывая на растущий уровень связанных с «асимметричными эффектами» глобализации проблем и угроз, заявил о глобальном дефиците доверия в системе международных и внутриполитических отношений. Наша идея — поделиться накопленным нашей федерацией позитивным опытом трансграничного сотрудничества поверх текущих и хронических межэтнических, религиозных, экономических, силовых и прочих конфликтов. Мы готовы, по мере наших возможностей, содействовать ООН, чтобы аккумулировать международные усилия в создании новых систем международного доверия».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш дал высокую оценку выдвинутой Евразийской федерацией профессионального бокса инициативе и предложил продолжать общение в режиме регулярного прямого диалога.

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Организация Объединённых Наций
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