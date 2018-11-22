Строительство для обманутых дольщиков Липецка транслируется онлайн

Липецк, , 21:57 — REGNUM На сайте временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова появилась трансляция со строительных площадок большинства «проблемных» домов в Липецке. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба региональной администрации.

Установить камеры на стройплощадках поручил лично Игорь Артамонов. Он неоднократно об этом говорил на встречах с дольщиками во время объездов возводящихся домов. В начале октября, вступив в должность врио главы региона, Игорь Артамонов назвал решение проблемы обманутых дольщиков одним из главных приоритетов в своей работе, а 19 октября было подписано соглашение между администрацией Липецкой области и ПАО «Орелстрой».

"Для меня сегодня самое главное, чтобы заработали краны на строительных площадках», — заявил тогда Артамонов.

Сейчас работы возобновлены на 11 из 14 незавершенных объектах. Часть жилья достраивает «Орелстрой», некоторые дома — липецкие строители, в частности «Глобус-98». Работы возобновились в микрорайонах «Елецкий», «Европейский», «Университетский». Несколько многоэтажек расположены на улицах Неделина, Ударников, Фрунзе, Агрономической. Везде установлены камеры, и за строительством можно следить онлайн.

Ход работ лично контролирует Игорь Артамонов. Большинство жилых домов сдадут в 2019 году. В правах восстановят около двух тысяч дольщиков.