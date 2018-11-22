Сирийские спецслужбы разоблачили «оборотней в погонах»

Дамаск, , 19:13 — REGNUM Сирийские службы безопасности вывели на чистую воду организованную преступную группу, в которую входили офицеры 1-й бригады Республиканской гвардии, занимавшие высокие командные посты. Бригада базировалась в городе Барзех, который входит в Большой Дамаск. В ходе своей преступной деятельности «оборотни в погонах» создали устойчивый канал поставки оружия боевикам, занимавшим позиции в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом инциденте сообщил ресурс damascusv.com.

Был арестован бывший командир 1-й бригады Республиканской гвардии Абу Тайеба. Кроме этого, задержаны и другие командиры, ниже рангом. Одному офицеру удалось сбежать. Все они перевезены в город Хараста, где будет проводиться процесс дознания.

Оружие исламистским группировкам офицеры 1-й бригады поставляли в течение нескольких лет, до тех пор, пока Восточную Гуту не взяла под контроль сирийская армия. Кроме этого, данная организованная группа была замешана в похищениях людей с целью выкупа, убийствах и хищениях государственного имущества.

Ущерб, нанесенный преступниками, оценивается в несколько миллионов долларов США.