Законопроект, запрещающий эвакуацию машин с животными, внесен в Госдуму

Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, запрещающий эвакуацию автотранспорта с животными внутри, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября

Сейчас формально службы имеют право эвакуировать ТС с животным внутри — например, собака или кошка не относятся к субъектам права и приравниваются к ручной клади, которую нужно только зафиксировать в протоколе перед эвакуацией.

«Уполномоченные лица и водители эвакуаторов эвакуируют автомобили с находящимися внутри животными, не принимая во внимание возможную угрозу их жизни или здоровью. Даже рассматривая живое существо как вещь, необходимо помнить о конституционной защите права собственности на эту вещь и недопустимости причинения вреда чужому имуществу», — указал Нилов.

Инициативой предлагается установить прямой запрет на задержание транспортного средства путем его перемещения при помощи другого транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку, если внутри ТС, в отношении которого принято решение о задержании, находятся люди и (или) животные.