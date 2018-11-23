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Законопроект, запрещающий эвакуацию машин с животными, внесен в Госдуму

Общество

Все чаще в Москве эвакуируют автомобили с собаками и кошками внутри

Законопроект, запрещающий эвакуацию машин с животными, внесен в Госдуму
Собака в автомобиле

Москва, 23 ноября 2018, 00:00 — REGNUM  Законопроект, запрещающий эвакуацию автотранспорта с животными внутри, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября

Сейчас формально службы имеют право эвакуировать ТС с животным внутри — например, собака или кошка не относятся к субъектам права и приравниваются к ручной клади, которую нужно только зафиксировать в протоколе перед эвакуацией.

«Уполномоченные лица и водители эвакуаторов эвакуируют автомобили с находящимися внутри животными, не принимая во внимание возможную угрозу их жизни или здоровью. Даже рассматривая живое существо как вещь, необходимо помнить о конституционной защите права собственности на эту вещь и недопустимости причинения вреда чужому имуществу», — указал Нилов.

Инициативой предлагается установить прямой запрет на задержание транспортного средства путем его перемещения при помощи другого транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку, если внутри ТС, в отношении которого принято решение о задержании, находятся люди и (или) животные.

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