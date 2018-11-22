Хакеры Anonymous опубликовали материалы о британских спецоперациях

Лондон, , 18:55 — REGNUM Хакерская группировка Anonymous 5 ноября 2018 года опубликовала значительное количество материалов в отношении британского проекта «Инициатива честности». Этот проект был начат осенью 2015 года, финансирование получает от правительства Великобритании.

В качестве заявленной цели проекта значится оказание противодействия российской пропаганде и ведению гибридной войны. Фактически речь идет о крупной информационной структуре, протянувшей свои щупальца по всей Европе, США и Канаде. В состав этой «неформальной» организации входят представители политической, военной, научной и журналисткой сфер. Управление структурой идет из аналитического центра в Лондоне.

Используя проект, Соединенное Королевство постоянно вмешивается во внутренние дела других стран. В качестве примера группировка Anonymous приводит операцию «Монклоа», проведенную в Испании. В данном случае Великобритания выступила против назначения на должность руководителя Департамента внутренней безопасности Испании Педро Баньоса.

В течение нескольких часов испанская ячейка организации развернула в испанской прессе, социальных сетях, мессенджерах компанию по дискредитации Педро Баньоса, что привело к остановке процедуры его назначения на пост.

Что касается совпадения даты публикации материалов Anonymous со столетием со дня образования Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ, то, по мнению ряда военных экспертов, это является случайным совпадением.