«Лёгкое метро» в Подмосковье запустят в течение пяти лет

Красногорск, , 18:29 — REGNUM В ближайшие пять лет в Подмосковье планируют запустить систему легкорельсового транспорта. Об этом заявил министр экономики и финансов региона Михаил Ан на заседании областного парламента 22 ноября, сообщает «360tv.ru». Средства на данные цели предусмотрены в проекте бюджета Московской области на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов.

«Стоит задача запустить ЛРТ — легкорельсовый транспорт, лёгкое метро в течение следующих пяти лет», — заявил Михаил Ан.

Общая протяженность кольцевой линии составит 246 км и свяжет 26 городов Московской области с общим населением в 2,5 млн человек. Также планируется сделать ответвления ко всем аэропортам Московского авиационного узла.

Ожидается, что первый пусковой комплекс протяжённостью 74,1 км проложат от городского округа Подольск до Климовска и Домодедова, затем до Раменского и аэропорта «Жуковский».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на развитие дорожного комплекса власти Московской области выделят почти 80 млрд рублей.

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