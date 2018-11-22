ЛНР: из-за нехватки солдат ВСУ перебрасывают в Донбасс призывников

Луганск, , 17:44 — REGNUM Военнослужащие срочной службы призываются на гражданскую войну в Донбассе из-за недоукомплектованности подразделений ВСУ, заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко, сообщает 22 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, в зоне «операции объединенных сил» («ООС») подразделения 72-й бригады не укомплектованы, в связи с чем было принято решение переправить военнослужащих срочной службы из Харьковской области в Донбасс. Филипоненко подчеркнул, что официально командование ВСУ заявляло, что военнослужащие срочной службы не проходят службу в Донбассе.

Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что на оккупированной Украиной территории ЛНР осенняя призывная кампания ВСУ была провалена из-за низкой явки.

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