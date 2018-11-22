Власти Петербурга разрешили увековечить Цоя «по месту жительства»

Санкт-Петербург, , 17:01 — REGNUM Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга выдала ордер на установку памятника Виктору Цою на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе города.

Скульптурное изображение рок-музыканта, погибшего в 1990 году, планируется установить в центральной части сквера, ограниченного бульваром Новаторов, улицей Танкиста Хрустицкого и проспектом Ветеранов, сообщается на сайте ГАТИ.

Отметим, что в 1980-х годах Виктор Цой некоторое время жил в доме на проспекте Ветеранов, 99, и был там прописан.

Работы по установке памятника, согласно ордеру, должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Заказчик и производитель работ — Фонд Ю.Ю. Жорно.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Виктору Цою уже отлит и находится на заводе, у Фонда есть все необходимые согласования для его установки.

В то же время жители Кировского района, дома которых расположены у сквера на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого, требовали не устанавливать памятник Цою под их окнами, а найти для него другое место, вдали от жилых домов.

По словам петербуржцев, в случае появления памятника это место станет точкой притяжения не только поклонников творчества музыканта, но и любителей нарушать общественный порядок.

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