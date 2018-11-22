Уничтожение парка в Опалихе отражает «юридические принципы России»

Красногорск, , 18:09 — REGNUM Проблема уничтожения усадебного парка в Опалихе отражает общие юридические принципы современной России, касающиеся недвижимого имущества, созданного до 1917 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя московского городского отделения ВООПИиК, историк Владимир Хутарев-Гарнишевский.

«Тот факт, что суд не рассматривает межевой план усадьбы XVIII века как юридический документ, а лишь как исторические сведения — это не исключение, а правило. Правовая система РФ начинается с первых декретов советской власти. Предыдущие нормативно-правовые акты и официальные документы являются с точки зрения судебной системы не более чем занимательными историями. Доказать на их основании ничего невозможно», — подчеркнул историк.

Отметим, сейчас территория усадьбы «Опалиха-Алексеевское» обнесена забором, за которым можно увидеть пни и сваленные на землю стволы деревьев. Известно, что в 2017 году парк признали выявленным объектом культурного наследия, однако позже в областном департаменте культуры изменили свое решение. В ближайшее время застройщик должен приступить к строительству.

Кроме того, активисты полагают, что зелёные насаждения на территории усадьбы вырубаются. Так, Следственный комитет России по Московской области уже приступил к проверке законности будущего строительства и спиливания деревьев.

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«Мне кажется, для России весьма применим австрийский опыт сохранения наследия. После свержения последнего их императора Карла в 1918 году в Австрии прошла, как и в России, массовая национализация поместий и замков. Спустя полвека австрийцы поняли, что теряют от бесхозяйственного отношения свое великолепное архитектурное наследие. Тогда были созданы специальные фонды потомков старых владельцев, которым были на праве ограниченной собственности (без перепродажи) возвращены их замки, сады и угодья с обязанностью их содержать. Потомки привлекли инвесторов, и теперь это мощный туристический бизнес. А у нас руины. И совершенно нет осознания того, что лет через 15−20 почти все русские усадьбы, у которых сейчас нет собственников, просто погибнут и разрушатся до уровня фундамента», — заключил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Красногорске уничтожается парк усадьбы «Опалиха-Алексеевское». Межевание усадьбы было произведено в 1768 году. План сохранился в межевой канцелярии в архиве древних актов.

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