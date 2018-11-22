В Подмосковье наблюдают за безопасностью свыше 25 тысяч видеокамер

Красногорск, , 16:41 — REGNUM В Московской области с начала года более 9,5 тысяч видеокамер интегрировано в систему «Безопасный город», информирует пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Всего в регионе работает свыше 25 тысяч камер. Отмечается, что в обязательном порядке этими устройствами оборудуют места массового пребывания людей и социально значимые объекты. В 2018 году активизированы работы по установке камер во дворах и детских площадках.

Отмечается, что охват видеонаблюдением этих территорий «позволяет значительно расширить жизненное пространство, на котором жители могут чувствовать себя защищенными».