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В Подмосковье наблюдают за безопасностью свыше 25 тысяч видеокамер

Общество

В 2018 году активизированы работы по установке камер во дворах и детских площадках

В Подмосковье наблюдают за безопасностью свыше 25 тысяч видеокамер
Марина Каширская © ИА REGNUM
Видеокамера

Красногорск, 22 ноября 2018, 16:41 — REGNUM  В Московской области с начала года более 9,5 тысяч видеокамер интегрировано в систему «Безопасный город», информирует пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Всего в регионе работает свыше 25 тысяч камер. Отмечается, что в обязательном порядке этими устройствами оборудуют места массового пребывания людей и социально значимые объекты. В 2018 году активизированы работы по установке камер во дворах и детских площадках.

Отмечается, что охват видеонаблюдением этих территорий «позволяет значительно расширить жизненное пространство, на котором жители могут чувствовать себя защищенными».

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