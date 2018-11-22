Завербованный террористами мигрант задержан в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Сотрудники МВД и ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге 26-летнего гражданина Узбекистана Джасурбека Юлдашева, который поддерживал связь с представителями запрещенных в РФ организации и намеревался участвовать в их террористической деятельности. Об этом 22 ноября проинформировали пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, задержанный, который проживал в Невском районе Петербурга, с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp в течение нескольких месяцев вёл в интернете активную переписку на иностранном языке с представителями запрещенных организаций и готовился выехать через Украину в Сирию, чтобы примкнуть там к международным террористам.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности террористического сообщества, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения виде заключения под стражу по 20 января 2019 года.

Как уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, обвиняемый нашел в интернете пособника, который обещал оказать содействие в доставлении в тренировочный лагерь боевиков, где мужчину должны были обучить диверсионно-террористическим методам боевых действий, правилам обращения с огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

Преступная деятельность обвиняемого вскрылась, когда он был помещен в учреждение временного содержания иностранных граждан для последующей депортации из пределов РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Как добавили в судебной пресс-службе Петербурга, во время избрания меры пресечения обвиняемый Юлдашев своей причастности к преступлению не отрицал, против удовлетворения ходатайства следствия о помещении под стражу не возражал.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 октября текущего года гражданин Таджикистана, разыскиваемый правоохранительными органами этой страны за преступления экстремистского характера, был задержан в Петербурге.

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Ранее в этом году группа экстремистов, преступно прикрывавшихся исламом, была осуждена на реальные сроки заключения в Санкт-Петербурге

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