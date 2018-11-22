Instagram изменит внешний вид профиля

Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Instagram тестирует новое обновление, благодаря которому изменится привычный вид профиля. Новшества коснутся фотографии пользователя, расположения информации о количестве подписчиков и подписок, а также бизнес-акаунтов. Сами же юзеры не очень обрадовались обновлению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В блоге социальной сети появилось объявление о том, что в течение следующих нескольких недель будет проводиться редизайн профилей. Обновление коснется только шапки аккаунта. Так, аватар увеличится и переместится из верхнего левого угла в правый. Колонки «Подписки» и «Подписчики», напротив, уменьшатся в размере — для них выделили всего одну строчку.

Помимо этого, в профилях больше не будет отображаться количество публикаций, а у бизнес-страниц появится больше возможностей. Например, можно будет оформить заказ без перехода по ссылке в шапке профиля.

Некоторые пользователи рассказали, что у них уже изменился внешний вид профиля, однако их это мало обрадовало. В частности, русскоязычные юзеры обратили внимание на то, что не обошлось без ошибок — вместо «Подписки» и «Подписчики» дважды отображается строка «Подписчики».

https://twitter.com/Alex__Chuck/status/1065529374101917696

"Это самое уродское обновление в Instagram, которое можно было сделать», — считает Балувана.

https://twitter.com/C21H23NO/status/1065577213418971136

«Выглядит как неудачно скопированный дизайн Instagram», — пишет Ник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Instagram ужесточил политику в отношении «накруток» лайков. Сервис разработал специальную технологию для обнаружения недопустимой активности с использованием сторонних приложений. Все «накрученные» лайки и комментарии будут удалять.

Читайте ранее в этом сюжете: Instagram ужесточил политику в отношении «накруток» лайков