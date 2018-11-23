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Антинаркотический лагерь «Прорыв» объединяет донских подростков

Общество

В 2019 году лагерь пройдёт уже в пятый раз

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Антинаркотический лагерь «Прорыв» объединяет донских подростков
Иллюстрация: Предоставлено пресс-службой комитета по молодёжной политике Ростовской области
Лекция с представителями духовенства

Ростов-на-Дону, 23 ноября 2018, 09:00 — REGNUM  Уникальной площадкой для профилактики наркомании в молодёжной среде является ежегодный межведомственный профилактический лагерь для подростков «Прорыв», который традиционно проходит в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по молодёжной политике Ростовской области.

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Участники лагеря «Прорыв»
Иллюстрация: Предоставлено пресс-службой комитета по молодёжной политике Ростовской области
Участники лагеря «Прорыв»

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Участниками форума являются 100 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), состоящие на различных видах профилактического учёта, имеющие опыт употребления наркотических средств, и другие молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В рамках лагеря проходит образовательная программа, включающая лекции известных экспертов в области психологии, здравоохранения, правопорядка, а также творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы по настольным играм, футболу.

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Соревнования по перетягиванию каната среди участников лагеря «Прорыв»
Иллюстрация: Предоставлено пресс-службой комитета по молодёжной политике Ростовской области
Соревнования по перетягиванию каната среди участников лагеря «Прорыв»

В 2019 году лагерь пройдёт уже в пятый раз, планируется увеличение количества участников и экспертов.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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