Антинаркотический лагерь «Прорыв» объединяет донских подростков

Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM Уникальной площадкой для профилактики наркомании в молодёжной среде является ежегодный межведомственный профилактический лагерь для подростков «Прорыв», который традиционно проходит в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по молодёжной политике Ростовской области.

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Участниками форума являются 100 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), состоящие на различных видах профилактического учёта, имеющие опыт употребления наркотических средств, и другие молодые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В рамках лагеря проходит образовательная программа, включающая лекции известных экспертов в области психологии, здравоохранения, правопорядка, а также творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы по настольным играм, футболу.

В 2019 году лагерь пройдёт уже в пятый раз, планируется увеличение количества участников и экспертов.